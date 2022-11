„Takhle se to nedělá.“ Si Ťin-pching před kamerami vyplísnil Trudeaua

V zákulisí summitu G20 zachytily kamery pozoruhodný rozhovor mezi Si Ťin-pchingem a Justinem Trudeauem. Čínský lídr kanadského premiéra kárá, že se Trudeau zachoval „nemístně“, když vše, o čem se včera bavili, předal novinářům. „Takhle se to nedělá,“ poučuje ho Si.

S úsměvem na tváři si také stěžuje, že Trudeau prý novinářům obsah konverzace nevylíčil tak, jak se skutečně odehrála, ale že jim sdělil upravenou verzi.

Kanadský premiér včera řekl médiím, že Si Ťin-pchingovi tlumočil znepokojení Ottawy nad zprávami, že se Peking pokoušel vměšovat do kanadských parlamentních voleb a „ovlivňovat naše občany“.

„Když budete upřímní,“ zdůrazňuje Si Trudeauovi na videu, „můžeme spolu komunikovat se vzájemným respektem, jinak těžko říct (kam to povede, ve smyslu bude hůř, pozn. red.).“

Zmíněný Si Ťin-pchingův úsměv rozhodně nelze vykládat jako důkaz, že se Si dobře baví. V čínské kultuře může být úsměv stejně tak výrazem nespokojenosti, potažmo nepohodlí.

Nepříjemně se na videu očividně cítí hlavně Justin Trudeau, ale Si Ťin-pchingovu poučování se přesto brání: „V Kanadě věříme ve svobodný, otevřený a přímý dialog,“ namítá a dodává, že „(s vámi) budeme dál konstruktivně spolupracovat, ale na některých věcech se zkrátka neshodneme…“

The Cdn Pool cam captured a tough talk between Chinese President Xi & PM Trudeau at the G20 today. In it, Xi express his displeasure that everything discussed yesterday “has been leaked to the paper(s), that’s not appropriate… & that’s not the way the conversation was conducted” pic.twitter.com/Hres3vwf4Q

— Annie Bergeron-Oliver (@AnnieClaireBO) November 16, 2022