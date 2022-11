Ivanka Trumpová: „Otce miluju, ale nebudu se jeho kampaně účastnit“

Od Donalda Trumpa se kvůli jeho ohlášené kandidatuře na prezidenta odvrací nejen část republikánských politiků, ale i dcera Ivanka, a dokonce i konzervativní média, která jej dosud podporovala. K nim se připojil i vlivný magazín National Review.

Ivanka Trumpová se od otcovy kandidatury jak první z rodiny odvrátila veřejně. Foto: Bílý dům, Flickr

„Abychom parafrázovali Voltaira poté, co se zúčastnil orgií, jednou to byl experiment, dvakrát by to bylo zvrácené,“ začíná článek v konzervativním čtrnáctideníku National Review, který dále popisuje bývalého prezidenta jako „pošramoceného“ nedávnými volebními porážkami a také jako „monumentálně sobeckého a morálně a volebně zkompromitovaného“.

V titulku má jedno slovo: Ne.

Jednoznačnou podporu nemá ani v rodině. Zatímco synové Don a Eric jsou z další kandidatury nadšeni, dcera Ivanka Trumpová avizovala, že tentokrát otce podporovat nebude, a veřejně se zřekla účasti na jeho třetí kampani.

„Svého otce mám velmi ráda. Tentokrát jsem se rozhodla dát přednost svým malým dětem a soukromému životu, který si jako rodina vytváříme. Nehodlám se angažovat v politice,“ řekla 41letá dcera Ivany Trumpové.

Nevyhověla otci, který ji žádal, aby s ním stála na pódiu, až oznámí svou kandidaturu. „I když budu svého otce vždy milovat a podporovat, do budoucna tak budu činit mimo politickou scénu,“ dodala.

Její manžel Jared Kushner byl součástí tisícového davu, který si přišel osobně Trumpův projev poslechnout. Byli tam také synové Eric a Barron a samozřejmě Melania Trumpová, která s manželem vystoupila na pódium.

Některá média, například MSNBC, odmítla Trumpův projev vysílat, zatímco jiná – CNN či Fox News, jej vysílala v přímém přenosu, byť ne celý. Podle některých informací jej Trump naplánoval na 21. hodinu večer proto, že v té době začíná na Fox pořad jeho neformálního poradce, moderátora Seana Hannityho.

Snad právě proto, že chtěl, aby televizní stanice udržely jeho projev ve vysílání co nejdéle, nepustil se Trump do svého obvyklého burácení a držel se většinou čtení ze čtecího zařízení. Podle některých komentářů mu ale proto chyběla energie, kterou by publikum dokázal strhnout.

„Tak málo energie!“ reagoval na Trumpův projev bývalý guvernér Floridy Jeb Bush a přidal označení „ospalý Donnie“ a „slabý“.

To samé si myslel i komentátor konzervativního serveru Real Clear Politics Sean Trende. „Když Trump dřív mluvil, nikdy jste neměli pocit, že by k vám mluvil muž, kterému je přes 70. Dnes večer tak ale opravdu vypadal,“ napsal.

Jeho cholesterol neznáme, ale má rád steak

Asi nejbrutálnější odklon od kdysi podporovaného Trumpa dnes ráno předvedl bulvární deník New York Post, který stejně jako Fox News a Wall Street Journal patří nejvlivnějšímu mediálnímu magnátovi Rupertu Murdochovi. Ve zvolených slovech bylo zřetelné odmítnutí, jízlivost a utahování z exprezidenta.

Deník zprávu o kandidatuře odsunul až na stranu 26 a na titulní straně pouze bez zmínky Trumpova jména oznámil: „Muž z Floridy učinil oznámení.“

Uvnitř pak v jednosloupkovém článku popsal události takto: „Důchodce z Floridy se rozhodl učinit překvapivé oznámení a oznámil kandidaturu na prezidenta. (…) Pokud se mu podaří vyhrát, srovná rekord Joea Bidena a ve svých 78 letech bude nejstarším prezidentem. (…) Nadšený golfista odstartoval své tažení z Mar-a-Lago, svého rezortu a také knihovny tajných dokumentů,“ napsal deník.

Page 26 of the New York Post today: – a five graf pool report on trumps announcement – double the space to cover Georgia’s trigger ban getting struck down, where it’s accurately called a six week abortion ban in the lede pic.twitter.com/1JHhvxa1wa — Kate Smith (@byKateSmith) November 16, 2022

„Trump je známý svými zlatými talíři v halách a z televizní show, v níž vyhazoval lidi. (…) Hladina jeho cholesterolu známá není, jeho nejoblíbenějším jídlem je ale steak a kečup. Prohlásil, že mezi jeho kvalifikace na prezidenta USA patří, že je stabilní génius.“

Podle informací amerických médií Murdoch Trumpovi kandidaturu rozmlouval a sdělil mu, že už jej nebude podporovat. Jeho noviny nyní označují za favorita republikánů floridského guvernéra Rona DeSantise. (BBC, NY Post)

