Zelenskyj: Do většiny ukrajinských domácností se vrátila elektřina

Z 10 milionů Ukrajinců, kteří dnes zůstali po masivním ruském raketovém útoku bez elektřiny, bylo už osm milionů opět připojeno k síti. Uvedl to na svém účtu na Twitteru prezident Ukrajiny Zelenskyj.

Heard reports on the restoration of 🇺🇦 electricity supply. About 10 million Ukrainians were disconnected after the terrorist attack. Supply to 8 million consumers has already been restored. Power engineers and repairmen will work all night. Thanks to everyone!

