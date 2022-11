Dav protestujících Číňanů se v Kantonu střetl s policií

Frustrace v lockdownu uvězněných obyvatel čínského Kantonu přerostla v mohutný násilný protest a střety s policií. Ve čtvrti Chaj-ču se vzbouřily stovky lidí, kteří prorazili karanténní zátarasy a vyšli do ulic, kde proti nim zasáhla policie.

Crowds of people in the southern Chinese city of Guangzhou crashed through COVID barriers and marched down streets in a show of public resentment over coronavirus curbs https://t.co/dU98aQZnMX pic.twitter.com/9m7PNaEEMy

— Reuters (@Reuters) November 15, 2022