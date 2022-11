Ministryně Černochová považuje zprávy o dopadu raket na Polsko za prokázané

Ministryně obrany Černochová podle svých slov považuje zprávy o dopadu raket na Polsko za prokázané. Informovali ji o tom náčelník českého Generálního štábu Řehka i šéf Vojenského zpravodajství Beroun.

Jana Černochová Foto: Ludvík Hradilek, Deník N

„Považujeme dopad raket za prokázaný, protože dnes proběhlo i jednání s polským náčelníkem generálního štábu v rámci V4, který se vzdálil a tu situaci v Polsku řeší. V tuhle chvíli se ta situace vyhodnocuje. Každopádně to považuji za eskalaci situace, i kdyby šlo o omyl. A i kdyby to byla provokace nebo schválnost, všichni to budeme vnímat jako eskalaci konfliktu i v souvislosti s tím, co dnes probíhalo v Kyjevě,“ uvedla ministryně.

„Zda šlo o omyl, nebo schválnost a provokace, se dozvíme brzy. Všechny strany se to nyní snaží rychle vyšetřit včetně zjištění toho, o jaký typ raket přesně šlo. Víc v tuhle chvíli říct nemohu. Každopádně považujeme za prokázané, že ty rakety na polské území dopadly, jinak by mě o tom neinformoval náčelník generálního štábu a ředitel vojenského zpravodajství, oni by mě neinformovali o nějaké dezinformaci. Už mluvili se svými kolegy v zahraničí. Já to považuji za prokázané. Nyní jde jen o to, zda šlo o omyl, provokaci, nebo to byl cíl,“ doplnila.