CNN: Putin odložil oznámení o stažení z Chersonu, aby nepomohl Bidenovi při kongresových volbách

Americké zpravodajské služby naznačují, že Rusko odložilo oznámení o ústupu z Chersonu až na dobu po amerických kongresových volbách, aby tím nepomohlo k vítězství demokratů Joea Bidena. Zveřejnila to stanice CNN s odkazem na čtyři zdroje obeznámené s tajnými informacemi USA.

Osvobozený Cherson. Foto: neznámý obyvatel města

Vysocí ruští představitelé diskutovali o amerických volbách jako o faktoru, který hrál roli při úvahách o oznámení stažení z Chersonu, uvedla jedna z osob obeznámených se zpravodajskými informacemi. Čekání až do amerických voleb bylo vždy „předem naplánovanou podmínkou“ ruského stažení z Chersonu, sdělila CNN zase druhá osoba obeznámená s informacemi rozvědky.

Americké volby přitom nebyly důvodem, proč nechal Vladimir Putin ruskou armádu z Chersonu stáhnout, uvedli úředníci. Podle vojenských analytiků mělo Rusko jen málo jiných operačních možností a na stažení se se připravovalo několik týdnů, což vedlo americké představitele k otázce, kdy Rusové odchod oficiálně potvrdí.

Ačkoliv tato informace není formálním hodnocením ruských záměrů, je podle analytiků známkou toho, že Rusko má i nadále zájem ovlivňovat politickou scénu v USA. Rusko ale pravděpodobně špatně odhadlo, jaký dopad bude mít takové oznámení na volby.

„Pochybuji, že by si toho Američané skutečně všimli,“ řekl další zdroj obeznámený se západními zpravodajskými službami a naznačil tím, že Američané válku na Ukrajině nesledují tolik jako Evropané, kterých se bezprostředně týká.

Americký prezident Joe Biden také naznačil, že USA věří, že načasování ruského oznámení nebylo pouhou náhodou.

„My jsme nějakou dobu věděli, že se chystají z Chersonu stáhnout, a tak považuji za pozoruhodné, že s tímto rozhodnutím čekali až do voleb. Je to důkazem, že ruská armáda má skutečné problémy,“ řekl Biden minulou středu na tiskové konferenci.

Biden rovněž vyjádřil naději, že po skončení voleb budou Rusové ochotnější jednat o propuštění amerických občanů zadržovaných v Rusku – Brittney Grinerové a Paula Whelana.

Zasahovali jsme, zasahujeme a zasahovat budeme

Tyto zpravodajské informace, které naznačují, že se Rusko chtělo vyhnout pozitivním zprávám pro demokratickou stranu v předvečer voleb, ukazují na ještě jeden závěr. Rusko nechtělo pomoci demokratům, protože sází na to, že Spojené státy pod vedením republikánů by poskytly Ukrajině menší podporu.

To dříve naznačil šéf sněmovních republikánů Kevin McCarthy, který v rozhovorech před volbami avizoval, že republikáni budou přísněji dohlížet na to, kolik se vyplácí a proč, a „nebudou Ukrajině posílat bianko šek“. Byť pak někteří republikáni toto vyznění odmítli a ujistili, že jejich podpora obraně proti Rusku stále platí, mezi republikány sílily hlasy, které pomoc Ukrajině odmítají – mezi nimi poslankyně Marjorie T. Greenová nebo senátor JD Vance, který zvítězil v těchto kongresových volbách za stát Ohio.

„Přestože v otázce Ukrajiny stále panuje silná shoda mezi oběma stranami, mnohem hlasitěji ji podporuje Demokratická strana a zejména Bidenova administrativa,“ řekl stanici CNN jeden z lidí obeznámených se zpravodajskými informacemi.

Ani Rusové přitom zásahy do amerických voleb nepopírají. Jeden z nejbližších Putinových spolupracovníků a vůdce vagnerovců Jevgenij Prigožin minulý týden řekl nahlas to, na co americké tajné služby upozorňovaly od roku 2016 – že ruská vláda podporovala prezidentskou kampaň Donalda Trumpa v letech 2016 a 2020, protože jej považovala za vstřícnějšího jejím zájmům.

„Zasahovali jsme do amerických voleb, zasahujeme a zasahovat budeme,“ řekl zakladatel dezinformační farmy na trolly IRA Prigožin. (CNN)