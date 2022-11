Američané ve volbách ukázali, že věří v demokracii, řekl Biden

Americký prezident Joe Biden se na tiskové konferenci po setkání s čínským prezidentem vrátil k hodnocení výsledků kongresových voleb. V nich jeho strana udržela Senát, k získání Sněmovny naopak směřují republikáni.

„Američané opět dokázali, že demokracie je to, co jsme. Silně odmítli popírače voleb na všech úrovních, tedy do vedení našich států, funkcí v Kongresu, až po ty, kteří usilují o dohled nad volbami,“ řekl Biden na závěr konference na indonéském Bali.

Volby byly podle něj důležité pro USA i z mezinárodního hlediska, protože vyslaly „velmi silný signál do celého světa, že Spojené státy jsou připraveny se plně angažovat ve světě.“

„Voliči odmítli politické násilí a zastrašování voličů a rozhodli, že v Americe vítězí vůle lidu,“ řekl Biden.

„Tyto volby ukázaly, že v Americe existuje hluboké a neochvějné odhodlání zachovat, chránit a bránit demokracii,“ dodal. (CNN)