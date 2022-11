Biden a Si Ťin-pching si na začátku summitu G20 na Bali potřásli rukama

Ostře sledovaný summit Joea Bidena a Si Ťin-pchinga začal. Dva nejmocnější muži světa si ve foyer hotelu Mulia na indonéském Bali potřásli rukou, načež zasedli k jednání. Tváří v tvář spolu naposledy mluvili před pěti lety v Davosu, připomněl Si. (AFP)

#URGENT US President Joe Biden and Chinese counterpart Xi Jinping shook hands at the start of their high-stakes summit in Bali, Indonesia pic.twitter.com/Fykfhue6Va

— AFP News Agency (@AFP) November 14, 2022