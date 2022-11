Návod pro obce, jak nakupovat energie

Svaz měst a obcí a firma ČEZ zveřejnili návod pro obce, které ještě nesehnaly dodavatele energií na příští rok. Radí jim nakoupit na pražské či kladenské komoditní burze. Cena by měla být stejně jako u domácností zastropovaná státem.

Pro obce bylo složité si v situaci vysokých cen najít dodavatele, který by jim dal přijatelnou nabídku. Ministerstvo průmyslu původně slibovalo, že situaci vyřeší přes nově zřízeného státního obchodníka s energiemi. Ten by obcím nebo různým veřejným organizacím pořídil energie sám.

Z tohoto plánu ale sešlo. Ministerstvo nyní říká, že městům, nemocnicím nebo školám pomůže režim dodavatele poslední instance. Pokud do konce roku neuzavřou novou smlouvu, měli by se automaticky dostat do tohoto režimu, který by měl garantovat zastropované ceny. (ČEZ, SMOČR)