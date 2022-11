Co odstartovala kauzu odposlechů prezidentova okolí

Vlivný Zemanův muž Jan Novák na podzim roku 2018 sepsal dopis, ve kterém žádal BIS o odpovědi na otázky ohledně toho, co tajná služba odposloucháváním prezidentova okolí zjistila.

Novák v dopise také napsal, že Andrej Babiš slíbil prezidentovi, že odposlechy zastaví. Babiš to později popřel.

Krátce poté totiž do BIS přišel další dopis, tentokrát přímo od prezidenta. Dopis byl řádně označený a Zeman požadoval to, co Novák. Ke svému dopisu navíc jako přílohu připojil právě Novákův jednostránkový dokument. A protože BIS podle zákona podléhá vládě, odpověděl na Zemanův požadavek písemně Babiš, který podle tří zdrojů popřel, že by Zemanovi zastavení odposlechů slíbil a že by s ním tuto problematiku projednával.

Od této doby Zeman po následující tři roky požadoval Koudelkovo odvolání.