Mike Pence se vůbec poprvé pustil do Trumpa: „Ohrozil mě i moji rodinu.“

Bývalý viceprezident Mike Pence poprvé v televizním rozhovoru promluvil o hodinách, kdy jej ochranka musela během napadení Kapitolu schovávat před příznivci jeho nadřízeného prezidenta Trumpa. „Rozhněvalo mě to,“ řekl Pence v silně emotivním momentu rozhovoru televize ABC.

EXCLUSIVE: "The president's words were reckless," Mike Pence tells @DavidMuir of Trump’s words on Jan. 6, saying they "endangered me and my family and everyone at the Capitol building."

Watch more on @ABCWorldNews, tomorrow on @GMA, and stream on @Hulu. https://t.co/lEtsmRyMfX pic.twitter.com/mTxAY8Xjxb

— ABC News (@ABC) November 13, 2022