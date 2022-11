Britský král vyzval národ k držení ticha za oběti válek

Britský král Karel III. vyzval národ v rámci dne válečných veteránů k držení dvou minut ticha za lidi padlé během válečných konfliktů.

King Charles has led the nation in observing a two-minutes silence to commemorate those who have lost their lives in conflicts.#RemembranceDay https://t.co/PAiZ4DiULB

November 13, 2022