Lidé kvůli zdražování snižují výdaje

Kvůli zdražování hodlá bezmála polovina Čechů snížit své výdaje, nejčastěji za zábavu, restaurace či volnočasové aktivity. Zhruba čtvrtina lidí si chce najít další zaměstnání a desetina změnit práci.

Vyplývá to z průzkumu pro společnost Patron Go mezi uživateli její aplikace od 18 do 50 let. Na své úspory plánuje sáhnout jen pět procent dotázaných.

V Česku by podle výsledků průzkumu 27 procent lidí jako první omezilo zábavu, stejný podíl restaurace a 17 procent by snížilo výdaje při trávení volného času. Restaurací by se kvůli rostoucím cenám vzdalo 30 procent Slováků, 20 procent by omezilo zábavu a 16 procent volnočasové aktivity. Zhruba desetina Čechů i Slováků by hledala levnějšího dodavatele energií.

Téměř dvě třetiny Čechů v produktivním věku podle autorů průzkumu očekávají, že se jejich finanční situace do roku zlepší. Necelá pětina se naopak bojí, že se zhorší. Zbylých 17 procent se domnívá, že se nezmění. Slováci jsou o něco méně optimističtí, zlepšení finanční situace očekává 57 procent respondentů. Se zhoršením situace počítá 19 procent Slováků, tedy stejný podíl jako v případě Čechů. (České noviny)