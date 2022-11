Ukrajina od února osvobodila území o velikosti Česka

Ukrajina od začátku celoplošné ruské invaze, která začala v únoru, osvobodila zhruba 74 tisíc kilometrů čtverečních svého území. Jde o plochu odpovídající velikosti celého Česka. (ISW)

New 🗺️ from @TheStudyofWar & @criticalthreats:#Ukraine has liberated approximately 74,443 square kilometers of Ukrainian territory since Russia's full-scale invasion began on February 24, 2022. pic.twitter.com/8dJjTYfMYH

— ISW (@TheStudyofWar) November 13, 2022