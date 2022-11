Tři lidé se dnes večer zranili v Liticích na Plzeňsku, když naházeli do venkovního ohniště sifonové bombičky, které vzápětí vybuchly. Dva utrpěli lehká zranění, jeden byl zraněn těžce.

Záchranná služba je odvezla do fakultní nemocnice v Plzni, sdělili ČTK mluvčí záchranné služby Mária Svobodová a velicí důstojník hasičů Pavel Hrůša. Oheň hasiči hned ihned uhasili, plameny se nerozšířily.

Zranění byli při převozu do nemocnice při vědomí. Při explozi je zasáhly střepy a kusy dřeva. Dvě osoby s lehkým zraněním převezli záchranáři do nemocnice Bory, pacient s těžším zraněním byl převezen do nemocnice Lochotín. (ČTK)