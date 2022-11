Covid by mohl být vyškrtnutý ze seznamu nemocí s povinnou izolací, je to ale věc odborná, řekl Válek

Nemoc covid-19 by podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) mohla být vyškrtnuta ze seznamu nemocí, u kterých je povinná izolace. Doporučení ale podle něj musejí dát odborníci.

„To není něco, co rozhoduje politik, to je věc odborná. Máme tady Národní institut pro zvládání pandemií, který by měl dát jasné doporučení. Ve chvíli, kdy to doporučení zazní, vypadne covid z těchto onemocnění,“ uvedl ministr, který dnes vystoupil v Brně na sjezdu České lékařské komory.

Ministr dnes v Brně na dotaz novinářů řekl, že si dokáže představit, že by se to stalo v první polovině příštího roku. Předpokladem ale podle něj bude to, že nyní převažující varianta koronaviru omikron nebude dál mutovat a nynější submutace se projeví jako slabé. „Osobně bych byl rád, aby to bylo co nejdříve,“ uvedl Válek. (ČTK)