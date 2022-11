Na věž Westminsterského paláce se vrátil zvon Big Ben

Po pěti letech restauračních prací se na londýnskou Alžbětinu věž vrátily zvony – včetně ikonického Big Benu. Hlavním britským městem se tak opět rozléhají ikonické tóny, které jsou jedním z turistických lákadel Londýna. (BBC)

Take a look inside one of the world’s most famous clock towers as Big Ben bongs again https://t.co/oSR3Dzqh13 pic.twitter.com/esU4CPUv2n

— BBC News (UK) (@BBCNews) November 12, 2022