Odlesňování v amazonském deštném pralese překročilo dosavadní říjnový rekord – podle Brazílie bylo zničeno 904 čtverečních kilometrů jeho plochy. Prezident Jair Bolsonaro je vůči změnám klimatu skeptický a za podporu politiky, která odlesňovaní zjevně podporuje, je terčem kritiky. (AFP)

Deforestation in the Brazilian Amazon rainforest broke the monthly record for October, with the destruction of 904 square kilometers (350 square miles), official figures show.https://t.co/bRtl8fzl0X

📷: @CarldeSouza1 pic.twitter.com/kN2ur2zvCJ

— AFP News Agency (@AFP) November 11, 2022