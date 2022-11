Astronauti se připravují na Měsíc na španělském ostrově

Astronauti se v rámci výcvikového kurzu Pangaea Evropské kosmické agentury (ESA) připravují na podmínky Měsíce na španělském ostrově Lanzarote. Má totiž sopečnou krajinu podobnou té měsíční. (AFP)

VIDEO: Astronauts take part in the European Space Agency's (ESA) Pangaea training course on the Spanish isle of Lanzarote, which has a volcanic landscape similar to that of the Moon pic.twitter.com/iaLq2HYHaR

— AFP News Agency (@AFP) November 12, 2022