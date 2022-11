V klimatické krizi jde skutečně o život planety, řekl Biden COP27

Globální klimatická krize představuje existenční hrozbu pro naši planetu, řekl dnes americký prezident Joe Biden v projevu na klimatické konferenci OSN COP27 v egyptském letovisku Šarm aš-Šajch. Delegáty konference šéf Bílého domu ujistil, že Spojené státy na tuto výzvu reagují s naléhavostí.

„Klimatická krize se týká lidské bezpečnosti, ekonomické bezpečnosti, environmentální bezpečnosti, národní bezpečnosti a samotného života planety,“ varoval Biden.

Americký prezident se také omluvil za to, že USA před jeho nástupem do funkce dočasně odstoupily od pařížské klimatické dohody. Podle Bidena Spojené státy splní emisní cíle do roku 2030.

Cílem Bidenova projevu bylo podle agentury Reuters přesvědčit světové státníky, kteří přijeli do Egypta, aby se nevzdávali cíle odvrátit nejhorší dopady globálního oteplování, a to i v době, kdy svět čelí řadě krizí, včetně pokračující ruské války na Ukrajině a vysoké inflace. (ČTK)