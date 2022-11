Britský zdravotnický systém nemá dost lékařů a sester, externistům platí až 3600 korun za hodinu

Vedení britského Státního zdravotnického systému (NHS) ze zoufalství platí vysoké částky externím lékařům a sestrám z pracovních agentur, aby pokryli nedostatek personálu. Tyto výdaje v Anglii v posledním roce vzrostly o 20 procent na tři miliardy liber (asi 83 miliard korun).

Napsal to dnes web stanice BBC.

NHS může agenturním zaměstnancům podle zákona platit maximálně o 55 procent více, než kolik by dostal běžný zaměstnanec. BBC ale zjistila, že tento limit v posledním roce nemocnice překračovaly u devíti z deseti směn lékařů a zubařů a u čtyř z deseti směn zdravotních sester. Překročit limit výplaty si NHS může dovolit jen v případě, že je v ohrožení život pacienta.

„Práce lékaře v prvních letech po škole je velmi náročná. Když jsem (v agentuře), můžu pracovat od devíti do pěti, od pondělí do pátku a vzít si volno, kdy potřebuji,“ řekl BBC James Barson, který využívá pracovní agentury a pracuje střídavě v různých nemocnicích v anglickém hrabství Lincolnshire. Barson dodal, že by neuvažoval o práci, za kterou by dostal méně než 50 až 60 liber za hodinu (asi 1400 až 1650 korun).

BBC hovořila s nejmenovaným onkologem, kterému nemocnice nabídla práci za 130 liber na hodinu (asi 3600 korun), což značně přesahuje limit odpovídající jeho specializaci. Specializovaný lékař si v NHS v dubnu 2022 vydělal až 91 584 liber ročně (asi 2,55 milionu korun), tedy asi 46 liber na hodinu (asi 1280 korun) ve standardním roce, který má zhruba 2000 pracovních hodin.

Ředitel nemocnice v Colchesteru Nick Hulme uvedl, že jeho nemocnice nemá jinou možnost než najímat agenturní pracovníky kvůli nedostatku vlastního personálu, a o potřebě otevřít nová oddělení, která vyváží narůstající příliv pacientů. Někteří zaměstnanci podle něj dají výpověď a po čase se vrátí skrze agenturu.

„Není to nejlepší využití peněz daňových poplatníků, ale nemůžeme jinak. Kvalita a bezpečnost péče bude vždy naší prioritou,“ dodává Hulme.

Podle zprávy parlamentního výboru pro zdravotnictví a sociální péči mělo NHS v červenci volná místa pro 12 000 lékařů a 50 000 zdravotních sester a porodních asistentek. Nyní je to podle Daily Mirror, který se odkazuje na NHS, 10 582 lékařů a 40 000 sester.

Státní zdravotnictví je v Británii politickým tématem pro Konzervativní i Labouristickou stranu a historicky mu vyjadřují podporu oba hlavní politické proudy.

Premiér Rishi Sunak označil situaci v NHS za největší momentální krizi veřejných služeb a slíbil, že jeho náprava bude pro něj prioritou. Odborová organizace BMA (Britská lékařská asociace) uvedla, že v září bylo jen v Anglii na čekací listině na zdravotní péči rekordních 7,07 milionu lidí – číslo, které se nepřetržitě zvyšuje od května 2020. Mezi lety 2015 a 2020 počet čekajících kolísal mezi 3,5 a čtyřmi miliony lidí. (ČTK)