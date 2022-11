Ukrajinští vojáci jsou v centru Chersonu, město je osvobozené. Rusové ohlásili, že veškeré vojáky i techniku evakuovali na druhý břeh Dněpru, část ruských vojáků se ale nejspíš skrývá mezi chersonskými civilisty.

YES!!!!!! THE ARMY IS IN THE CENTER OF #KHERSON

ZSU! ZSU! ZSU! pic.twitter.com/98bvcOXkVf

— NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 11, 2022