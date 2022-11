Devět prezidentských kandidátů porušilo pravidla transparentnosti při financování kampaně

Devět prezidentských kandidátů porušilo pravidla transparentnosti související s financováním kampaně. Upozornil na to Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPSH).

Úřad poukazuje na to, že kandidáti si musí do pěti dnů od vyhlášení voleb zřídit transparentní účet. Výjimku mají ti kandidáti, kteří do té doby neprováděli žádnou kampaň, pro ty je nejzazším datem odevzdání kandidátních listin. Povinnost vést účetnictví transparentně ale devět kandidátů z 21 porušilo. ÚDHPSH jména konkrétních kandidátů nezveřejnil.

Za neoznámení čísla transparentního účtu hrozí kandidátům pokuta až ve výši půl milionu korun, uvedla mluvčí úřadu Luisa Divišová.