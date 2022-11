Video dne: Nová česká komedie Grand Prix míří k divákům

Víte, jak se z chudého a vyděšeného kluka stane filmový detektiv? Není to lehké a bolí to: cesta vede vybombardovaným městem, vojenskou diktaturou, násilím a výsměchem. Ale Nick Deocampo to dokázal. A když teď křičí v knihovně, není to strachem. Heuréka!