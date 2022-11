Video dne: 16. listopadu začíná festival Akcent

Video dne: Dvanáctý ročník Mezinárodního festivalu dokumentárního divadla AKCENT v Divadle Archa dnes zahájí první uvedení inscenace Perché non io? / Proč ne já?

Inscenace Jany Svobodové vypráví autentické příběhy mladých umělců z chudé východní části Neapole. „Alessandra pracuje v baru, Domenico brousí karoserie aut v rodinné firmě, Daniela kasíruje do noci v pizzerii, Luigi učí na gymplu ekonomii, Lorenzo hraje fotbal za peníze, Alessandro dělá dýdžeje na diskotéce. Touží se však stát profesionálními herci, napsat divadelní hru, být básníky. Chtějí obstát, chtějí být nejlepší, chtějí být vidět. Devět mladých performerů, kteří mají za sebou castingy do Sorrentinových filmů, role v seriálech pro Netflix či italského Oscara za krátký film. Chtějí žít svůj velký sen. V současném světě, kde je svoboda zpochybňována nejen válkou na Ukrajině, ekonomickou krizí, ale i nezastavitelnými klimatickými změnami či existenciálními otázkami typu, jak bude vypadat náš konec, chtějí být ve svém rozhodování svobodní,“ přibližuje inscenaci Svobodová.

Perché non io? / Proč ne já? je dle autorky a režisérky o osobní síle jedince. Všech devět herců prošlo na začátku práce její dílnou založenou na „extrémním naslouchání“. „Je to metoda, která vede umělce k samostatné tvorbě na principu vzájemného respektu. Text vznikal formou rozhovorů. Herci na scéně sami ovládají světla a zvuk, sami rozhodují o momentu, kdy promluví,“ vysvětluje Svobodová. Na scéně zazní italština a neapolský dialekt, diváci v Praze uvidí představení s českými a anglickými titulky.

Letošní AKCENT se koná pod heslem nebe/peklo/ráj, které je vyjádřením absurdity současného světa. Po dvou uvedeních inscenace Perché non io? / Proč ne já?, 16. a 17. listopadu, bude následovat unikátní první uvedení textu ukrajinské autorky Anastasie Kosodii, Osm krátkých skladeb ze života Ukrajinců pro západní publikum o „obyčejných životech“ v krvácející zemi. Dále inscenace Zbytečnosti, Kůrovec, Out of the Blue / Zčistajasna, The End / Konec. Festival potrvá do 27. listopadu, více informací na: https://festivalakcent.cz/cz/