Německý parlament rozhodne o prodloužení chodu jaderných elektráren

Spolkový sněm dnes hlasuje o prodloužení provozu posledních třech německých jaderných elektráren do 15. dubna 2023. Reaktory měly být původně trvale odpojeny ke konci letošního roku, vláda kancléře Olafa Scholze se ale kvůli současné energetické krizi rozhodla pro odklad.

Vládní debaty o prodloužení chodu jaderných elektráren vedly ke sporům mezi ministry hospodářství a financí Robertem Habeckem a Christianem Lindnerem. Habeck chtěl jednu elektrárnu ke konci roku odpojit a se dvěma pokračovat v provozu do jara příštího roku. Lindner s tím nesouhlasil a žádal, aby všechna tři jaderná zařízení fungovala až do roku 2024. Do sporu zasáhl kancléř a z pozice šéfa vlády nařídil prodloužení provozu všech tří nukleárních elektráren, ale jen do 15. dubna 2023.

O ukončení výroby elektrické energie z jádra v Německu rozhodla už předchozí vláda konzervativní kancléřky Angely Merkelové. Podnětem k tomu byla havárie jaderné elektrárny v japonské Fukušimě z roku 2011. Nynější energetická krize, k níž přispěly dopady války na Ukrajině, ale Scholzův kabinet donutila trvalé odpojení reaktorů odložit. (ČTK)