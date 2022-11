Na dně Atlantického oceánu se našla velká část raketoplánu Challenger, který vybuchl krátce po startu v lednu 1986. V jeho troskách zahynula sedmičlenná posádka. O nálezu informovala NASA.

„Od první chvíle, kdy jsme to slyšeli, nás to vrátilo zpět do roku 1986,“ sdělil Michael Ciannilli, který má v NASA na starosti agendu obou ztracených raketoplánů – Challengeru a Columbie, která se rozpadla při tragickém návratu roku 2003.

Velký kus Challengeru se našel zabořený do písku na dně oceánu. Podle Ciannilliho jde od nehody o vůbec největší nalezenou část.

Jako první na zbytek raketoplánu upozornil tým televizních dokumentaristů v březnu, když pátral po vraku letadla z 2. světové války.

NASA s pomocí videa nedávno ověřila, že jde o kus raketoplánu, který se rozpadl krátce po startu 28. ledna 1986. Mezi mrtvými byla i Christa McAuliffeová, která byla první učitelka, jež se vydala do vesmíru, napsala agentura Reuters.

Viditelný zbytek raketoplánu měří 4,5 na 4,5 metru, ale je zřejmě větší, protože další část pokrývá písek. Jsou na něm patrné termální destičky, takže jde podle všeho o spodní část raketoplánu, uvádějí oborníci.

Fragment zatím zůstane na dně oceánu poblíž floridského pobřeží a v blízkosti mysu Canaveral a NASA zváží, jak bude postupovat dál. Nález je majetkem americké vlády.

O nálezu dostaly zprávu rodiny všech mrtvých členů posádky. Stanice History Channel o něm má odvysílat dokument 22. listopadu. (ČTK)