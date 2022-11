Vzniknou společné česko-ukrajinské podniky s cílem zvýšit výrobu pro Ukrajinu

Ukrajinský státní koncern Ukroboronprom a česká agentura AMOS se dohodly na vzniku společných podniků. Cílem je zvýšit výrobu vojenského materiálu pro Ukrajinu.

Zástupci obou organizací dnes podepsali příslušnou dohodu, sdělilo ČTK tiskové oddělení ministerstva obrany. Na vytvoření tzv. společného obranného klastru, tedy skupiny firem, které spojuje některé z průmyslových odvětví, se při nedávné návštěvě Ukrajiny domluvili premiér Petr Fiala (ODS) a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

„V praxi půjde o vznik nových česko-ukrajinských společných podniků (Joint Ventures) s cílem navýšení produkce vojenského materiálu pro potřeby ozbrojených sil Ukrajiny,“ uvedlo ministerstvo. „Česko-ukrajinská spolupráce v oblasti obranného průmyslu se tak povznese na vyšší, strategickou úroveň,“ dodal úřad.

Podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) jde o mimořádnou příležitost pro obranné průmysly obou států. „Dohoda se netýká pouze urgentní vojenské pomoci v období, kdy Ukrajina čelí agresi Ruské federace a bojuje o osvobození okupovaných území, včetně Krymu, ale zaměřuje se i na vzdálenější časový horizont,“ uvedla. Poznamenala, že společné podniky jednou budou moci spolupracovat například v oblasti výzkumu a vývoje nebo dodávat vojenský materiál do třetích zemí.

Státní koncern Ukroboronprom je sdružením víceoborových podniků v různých odvětvích obranného průmyslu, zaměstnává přes 100 000 lidí. AMOS (Agentura pro mezivládní obrannou spolupráci) zastřešuje projekty s partnerskými zeměmi tak, aby byly v bezpečnostním, zahraničněpolitickém a ekonomickém zájmu ČR, uvedlo ministerstvo. Agentura bude fungovat jako koordinátor spolupráce.

Podle ředitele AMOS Aleše Vytečky by v první fázi firmy spadající pod koncern Ukroboronprom a společnosti českého obranného průmyslu měly zakládat společné podniky. Zvýšily by tak kapacity českých a ukrajinských firem na výrobu vojenského materiálu pro ukrajinské ozbrojené síly. Část výrobních kapacit ukrajinského obranného průmyslu se kvůli situaci na Ukrajině přesune do Česka. Spolupráce se zaměří také na rozvoj servisních uzlů pro údržbu a opravy zbraní a vojenského vybavení, jakož i na spolupráci v oblasti špičkových technologií, zejména vytvoření společných výzkumných center.

Ministerstvo poznamenalo, že se do spolupráce zapojí i mezinárodní finanční dárci. „ČR se stane spolehlivým průmyslovým týlem pro ukrajinskou obranu a celý obranně-průmyslový komplex,“ uvedl náměstek ministryně obrany Tomáš Kopečný. (ČTK)