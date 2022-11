Pirát Michálek žádá Zemana o milost pro manžele obchodující s psychotropním nápojem

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek požádal prezidenta Miloše Zemana o snížení či prominutí trestu polskému manželskému páru odsouzenému za obchod s psychotropním nápojem.

Olomoucký vrchní soud uložil manželům v polovině října osm let vězení za nelegální obchody s psychotropním nápojem podle starého receptu peruánských šamanů.

Michálek v dopise poukázal na to, že trest neodpovídá společenské nebezpečnosti činnosti manželů. „Považuji trest osmi let vězení za provozování této činnosti, kterou nikomu neublížili, za zcela nepřiměřený. V zemi, kde korupčníci odcházejí od soudu v lepším případě s pokutou a pachatelé znásilnění často vyváznou s podmínkou, je tato nespravedlnost do očí bijící,“ uvedl ve svém dopisu prezidentovi.

Vrchní soud zvýšil trest obžalované, kterou původně ostravský krajský soud poslal do vězení na 5,5 roku. Jejímu muži naopak trest o půl roku snížil. Třetímu obžalovanému Petru Kanawkovi, který se podílel na dovozu nápoje ayahuasca z odvaru z lián, který je v Česku na rozdíl od Peru na seznamu drog, soud potvrdil podmíněný trest. Všechny tři soud z ČR vyhostil.

Trojice si podle obžaloby od roku 2015 do předloňského října nechávala z Peru posílat koncentrát nápoje ayahuasca, který obsahuje v Česku zakázanou halucinogenní látku DMT. Nápoj využívají údajně už 5000 let k rituálním účelům šamani v peruánské džungli. Převážně v Česku pak obžalovaní pořádali pro zahraniční klientelu rituály, při kterých jim nápoj s drogou podávali. Do Česka podle soudu postupně dostali přes 200 kilogramů koncentrátu, ze kterého naředěním získali asi 300 litrů nápoje.

Podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila je trest exemplární a český přístup k podobným kauzám by se měl přehodnotit. Vobořil i další experti na protidrogovou politiku prosazují dekriminalizaci užívání. Ayahuascu lze pode odborníků považovat za psychedelikum. Mění smyslové vnímání, vnímání času i myšlení a zesiluje emoční prožívání. Nápoj se připravuje z liány banisteriopsis caapi, používají ho amazonští domorodci. Ve 20. století vznikly církve užívající ayahuascu jako svátost. (ČTK)