Británie možná odloží volby v Severním Irsku až na duben, chce čas na jednání

Britská vláda dnes odložila nejzazší termín, do kterého se musí konat nové volby do severoirského parlamentu. Snaží se tak získat více času na řešení patové situace ohledně obchodních podmínek po odchodu Británie z Evropské unie, kvůli kterým je Stormont nefunkční už od února.

Nové volby se měly podle pravidel konat do prosince, severoirští zákonodárci ale mají čas se dohodnout až do dubna, píše server The Guardian.

Britský ministr pro Severní Irsko Chris Heaton-Harris dnes oznámil, že pokud to bude nutné, přijme právní úpravu, která umožní uspořádat volby až o šest týdnů později, než je nyní stanoveno. V autonomním regionu 28. října vypršela lhůta, kterou měly severoirské strany od květnového hlasování na sestavení vlády. Volby se tedy měly konat do 19. ledna, podle dnešního prohlášení by byl nový nejzazší termín 13. dubna, píše The Guardian.

Heaton-Harris rovněž oznámil, že bude usilovat o snížení platů zákonodárců, aby byly „přiměřené“. Vyjádřil znepokojení nad „černou dírou“ ve veřejných financích Severního Irska ve výši 660 milionů liber (18,1 miliardy korun) a nad čekacími listinami na zdravotní služby, na kterých je 187.000 lidí déle než rok.

Irský ministr zahraničí Simon Coveney odklad vypsání voleb uvítal a uvedl, že to „poskytuje další prostor pro brzký věcný pokrok v diskusích mezi EU a Velkou Británií o otázkách, které nejvíce znepokojují lidi a podniky“ v Severním Irsku, cituje ministra agentura AP.

V posledních volbách do regionálního parlamentu v Severním Irsku, které se konaly před sedmi měsíci, poprvé zvítězila nacionalistická strana Sinn Féin. Severoirská Demokratická unionistická strana (DUP) s ní ale odmítla utvořit vládu kvůli brexitovým pravidlům. Severoirští politici se do poslední chvíle pokoušeli patovou situaci prolomit, předsedu parlamentu ale zvolit nedokázali.

Místní parlament nefunguje už od února, kdy poslanci DUP zahájili bojkot jeho činnosti kvůli sporům o pobrexitová pravidla. Probritská strana DUP požadovala zrušení kontrol zavedených pro některé zboží dovážené z Británie do Severního Irska. (ČTK)