Rusko zavede ve školách kurz základní vojenské přípravy

Několikrát už to vypadalo, že Rusové jsou v Chersonu zralí na ústup. Teď se to zřejmě skutečně stane. V přímém přenosu to oznámili ruský ministr obrany Sergej Šojgu a generál Sergej Surovikin, velitel vojsk, která Moskva vrhla do agrese proti Ukrajině. Prezident Putin totiž špatné zprávy neoznamuje.