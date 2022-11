Ředitelka brněnské školy, která vyhazovala za lajky, rezignuje

Ředitelka brněnské střední školy umění a designu Petra Černínová, která proslula vyhazovy za „lajky“, rezignuje k 30. listopadu na svou funkci. Oznámila to mluvčí Jihomoravského kraje Alena Knotková.

Na brněnské střední škole umění a designu panuje napjatá atmosféra. Foto: ČTK

Ředitelka Černínová vzbudila rozruch, když dala koncem srpna výpověď dvěma pedagogům a IT expertovi, protože „olajkovali“ příspěvky na instagramovém profilu, který si z ředitelky dělal legraci. Proti jejímu kroku se postavili žáci, žákyně i rodiče. Deník N situaci popsal v tomto článku.

Po zásahu Jiřího Nantla, náměstka hejtmana pro vzdělávání a strategii chytrého regionu, vzala ředitelka výpovědi zpět. Komunikace se ale nezlepšila a jeden z pedagogů se i přes stáhnutou výpověď nemohl na místo vrátit. Situace vyvrcholila rezignací Černínové.

„Rozhodnutí paní ředitelky beru na vědomí a oceňuji. V minulosti jsme spolu hovořili o tom, že se může dostat do bodu, kdy i s ohledem na celkovou atmosféru stav nebude udržitelný. Práce se situací na škole tím ovšem nekončí. Je třeba, aby byl dokončen probíhající audit klimatu. Z něj vzejdou poznatky a doporučení,“ okomentoval to Nantl v tiskové zprávě. Dodal, že vedení školy do jmenování nového ředitele či ředitelky připadne statutárnímu zástupci Petru Poláškovi.