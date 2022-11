Prezident Miloš Zeman jmenoval Milana Adámka rektorem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Funkce se na čtyři roky ujme v polovině prosince. Adámek byl od roku 2014 do letoška děkanem Fakulty aplikované informatiky UTB, nyní je jejím proděkanem.

„Osobně si mého zvolení do funkce rektora velmi vážím, je to pro mě závazek pokračovat dál ve strategickém rozvoji univerzity, která nese jméno a odkaz Tomáše Bati. Nebude to jednoduchý úkol, obzvláště v dnešní ekonomicky náročné době,“ prohlásil Adámek.

„Věřím však, že zúročím mé zkušenosti z vedení Fakulty aplikované informatiky v předchozích obdobích a že se nám společnou prací všech zaměstnanců univerzity povede posunout univerzitu zase o kus dopředu, a to v oblasti pedagogické, výzkumné i ve velmi důležité, takzvané třetí roli univerzity. Počítám s tím, že funkce rektora bude vyžadovat velké osobní nasazení a na tuto výzvu se těším,“ řekl Adámek.

Zlínská univerzita vznikla v roce 2001, má šest fakult a přes 9000 studentů. Adámek už dříve řekl, že by chtěl, aby měla 10 000 studentů a aby byli uplatnitelní na zahraničním trhu. „Chtěl bych, abychom se stali mezinárodní univerzitou, uznávanou univerzitou, aby tady studovalo hodně zahraničních studentů,“ řekl. „Abychom byli úspěšní na vědeckém poli, v získávání grantů a v rozvoji mladé generace, která bude působit ve vysokém školství, což si myslím, že je základní problém, protože řada lidí zjišťuje, že je to nelehká práce a raději jde lehčí cestou a za větším ziskem,“ dodal.

Adámek v čele univerzity vystřídá Vladimíra Sedlaříka, kterého porazil v tajné volbě akademického senátu. (ČTK)