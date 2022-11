Mladíkovi hrozí šest let vězení za založení požáru v prodejně v Chodově na Sokolovsku

Sokolovští kriminalisté obvinili 18letého mladíka ze založení požáru, který v neděli zničil prodejnu Penny Market v Chodově na Sokolovsku. Způsobil škodu za nejméně 48 milionů korun. Hrozí mu až šest let vězení. Vše začalo tím, že si mladík chtěl nabít mobilní telefon.

Mladík si podle vyšetřovatelů chtěl nabít mobilní telefon. „Po příchodu měl vylézt na košíky a do zásuvky umístěné v horní části se pokusit zapojit nabíječku s mobilním telefonem. Ten mu měl ovšem spadnout a propadnout do jednoho z nákupních košíků. Vzhledem k tomu, že nákupní košíky byly do sebe zasunuté, tak se mu nedařilo mobilní telefon z košíku vytáhnout. Po chvíli se měl pokusit košíky rozpojit, ovšem neměl u sebe mince a ani to se mu tedy nepovedlo. Následně měl mladík plynovým zapalovačem začít vytvářet díru v boční části plastového nákupního košíku, kterou si chtěl poté mobilní telefon vytáhnout,“ popisuje mluvčí policie Jakub Kopřiva v tiskové zprávě.

Plastové části košíků se vznítily a oheň se rozšířil na dřevěnou konstrukci střechy nad nákupními košíky. Poté se plameny rozšířily do celého prostoru prodejny, kterou zcela zničily. Škoda byla odhadnuta na 48 milionů korun.

Požár navíc poškodil osm aut zaparkovaných v blízkosti Penny Marketu. U nich vznikla škoda za 500 tisíc korun.

„Osmnáctiletý mladík, který měl být pod vlivem alkoholu, se měl při zahoření několika prvních nákupních košíků snažit oheň uhasit svou mikinou, což se mu ovšem nedařilo. Měl zpanikařit a běžet k nedalekému panelovému domu. Tam měl klepat na okna přízemních bytových jednotek a zvonit na zvonky a dožadovat se přivolání hasičů s tím, že prodejna hoří. Jeden z nájemníků, který uviděl, že prodejna opravdu hoří, po chvíli hasiče přivolal. Mladík měl následně utéct do svého bydliště,“ dodává mluvčí v tiskové zprávě.

Mladík je nyní vyšetřován na svobodě. V případě prokázání viny mu hrozí až šest let vězení. (Policie)