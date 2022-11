Ve věku 98 let zemřel britský herec Leslie Phillips

Zemřel britský herec Leslie Phillips, bylo mu 98 let. Hrál například vedlejší role ve filmech Vzpomínky na Afriku (1985) či Říše slunce (1987) a diváci ho znají i jako hlas Moudrého klobouku z filmů o Harrym Potterovi. (BBC)

Actor Leslie Phillips, best known for appearing in the Carry On comedy films, has died aged 98https://t.co/z0ptIMwp81

