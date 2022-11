Lipavský: Gruzie musí pracovat na splnění 12 podmínek, aby získala status kandidáta pro vstup do EU

Gruzie musí pracovat na splnění 12 podmínek a provádět vnitřní reformy, aby získala status kandidáta pro vstup do EU, řekl ministr zahraničí Jan Lipavský před odletem do Tbilisi. ČR to podporuje.

Lipavský se také bude snažit gruzínskému protějšku Iljovi Darčiašvilimu vysvětlit důvody, které vedly EU a Západ k uvalení sankcí na Rusko. (ČTK)