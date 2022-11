Jak nervozitu v Bílém domě postupně střídaly úsměvy

Americké midterms v posledních letech ukázaly, že vládnoucí prezident má důvod se jich obávat. Přesto Joe Biden neutrpěl tolik šrámů, kolik se očekávalo. S tím, jak do Bílého domu skrze včerejší večer a dnešní noc přicházely průběžné volební výsledky, se tamní napjatá nálada postupně uvolňovala.

Just got off the phone with some of tonight’s winners — including some folks I saw on the road this year.

If you’re in line to vote, remember to stay in line! pic.twitter.com/43CF4rSFrP

