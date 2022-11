Kreml: Americké kongresové volby podle Kremlu nezlepší „špatné“ vztahy mezi Moskvou a Washingtonem

Americké kongresové volby podle Kremlu nezlepší „špatné“ vztahy mezi Moskvou a Washingtonem. Mluvčí Kremlu Dmytrij Peskov také odmítl, že by by se Rusko vměšovalo do amerických voleb, což nedávno naopak přiznal ruský podnikatel Jevgenij Prigožin. (Reuters)