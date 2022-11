Nepřekvapivá výhra mladého Maxwella Frosta

Jakým poslancem bude, zatím nikdo netuší. Ale jedno je už teď jisté: 25letý demokrat Maxwell Frost citelně sníží věkový průměr v americkém Kongresu, který byl do včerejších voleb nejvyšší za poslední dvě desetiletí.

Mileniálové tam dosud měli jen šestiprocentní zastoupení, připomíná BBC.

„Jsem vděčný za možnost reprezentovat svůj domov,“ poděkoval už Frost voličům, kteří mu dali důvěru.

Ovšem jeho výhra nebyla zas tak překvapivá, vzhledem k tomu, že kandidoval v poměrně liberálním 10. okrsku. Navíc se v kampani zaměřoval na témata jako klimatická změna, interrupce, střelné zbraně a zlepšení zdravotnické péče.

WE WON!!!! History was made tonight. We made history for Floridians, for Gen Z, and for everyone who believes we deserve a better future. I am beyond thankful for the opportunity to represent my home in the United States Congress. #FL10

— Maxwell Alejandro Frost (@MaxwellFrostFL) November 9, 2022