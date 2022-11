Heger: Nynější situace na česko-slovenské hranici nemůže pokračovat

Nynější situace na česko-slovenské hranici nemůže podle slovenského premiéra Eduarda Hegera pokračovat, benefitem schengenského prostoru, do kterého patří Česko i Slovensko, je volný pohyb. Řekl to před čtvrtečním jednáním s českým premiérem Petrem Fialou.

Česko na konci září zavedlo kvůli stoupajícímu počtu migrantů kontroly na hranicích se Slovenskem, jejichž trvání pak prodloužilo.

„Věřím, že najdeme společnou dohodu. To, co se momentálně děje na česko-slovenské hranici, není standard a nepochybně nemůže takto dále pokračovat. O to více, že jsme země, které jsou součástí schengenského prostoru. Benefitem schengenského prostoru je to, že hranice mezi sebou nemáme, máme volný pohyb,“ řekl Heger po jednání bezpečnostní rady státu. (ČTK)