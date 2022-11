V čele Georgie se udržel republikán, ale kdo bude senátorem?

Republikánský guvernér v Georgii Brian Kemp obhájil svůj post ve střetu s demokratkou Stacey Abramsovou. Ovšem stále není rozhodnuto o budoucím senátorovi. Výhra v Georgii může rozhodnout o tom, zda si demokraté udrží nad Senátem kontrolu, proto je těsný souboj mezi Raphaelem Warnockem (dem.) a Herschelem Walkerem (rep.) ostře sledovaný. (WP, BBC)

Breaking news: Georgia Gov. Brian Kemp (R) is projected to win reelection, defeating Democrat Stacey Abrams in a rematch of their 2018 contest. https://t.co/UvCElvtqKG pic.twitter.com/OTZpizSiG6

— The Washington Post (@washingtonpost) November 9, 2022