Trump: DeSantis by si kandidaturou na prezidenta uškodil

Floridský guvernér Ron DeSantis by si podle Donalda Trumpa mohl hodně uškodit, pokud by v roce 2024 hodlal kandidovat na prezidenta. Varoval, že o De Santisovi toho ví víc než kdokoliv jiný – „možná i víc než jeho manželka“.

Očekává se, že oba politici budou soupeřit o republikánskou nominaci.

„Myslím, že by to od něho byla chyba. Myslím, že by se to (stranické) základně nelíbilo,“ řekl v úterý Trump v televizi Fox News. Varoval, že by o 44letém politikovi zveřejnil nelichotivé informace.

Později ale Trump o DeSantisovi mluvil jako o „dobrém člověku“ a popřel, že by mezi nimi byly spory. Sám Trump v pondělí naznačil, že rozhodnutí o kandidatuře oznámí 15. listopadu. (ČTK, FOX News)