EU se shodla na přísnějším omezení emisí z dopravy, budov či zemědělství

Evropská unie by měla do roku 2030 snížit emise z pěti odvětví dosud nezahrnutých do systému emisních povolenek o 40 procent proti hodnotám z roku 2005.

Shodli se na tom v úterý večer zástupci českého předsednictví Rady EU a Evropského parlamentu, kteří dojednali podobu nařízení stanovujícího závazky jednotlivých zemí na omezování emisí ze silniční dopravy, vytápění budov, zemědělství, malých průmyslových provozů a nakládání s odpady. Dohodu musí ještě formálně stvrdit členské státy i europoslanci.

Evropský blok se v současnosti snaží shodnout na bezprecedentním klimatickém balíčku známém jako Fit for 55, který má zajistit zpřísnění emisních cílů unie k roku 2030. Českému předsednictví se koncem října podařilo dovést k finální shodě pravidla téměř kompletně znemožňující prodej nových aut na klasická fosilní paliva od roku 2035. Druhá z více než desítky norem ze zmíněné sady stanovuje přísnější omezování zplodin z pěti sektorů, které v současnosti produkují přibližně 60 procent emisí skleníkových plynů v EU. Dosud unie plánovala snížit emise z těchto odvětví o 29 procent.

„Jsem rád, že se nám podařilo dosáhnout rychlou shodu na tomto návrhu právě v době COP 27. EU tím může ukázat světu, že vážně hodlá snižovat emise v souladu se svými závazky z Pařížské dohody o udržování globálního oteplování na bezpečné úrovni,“ prohlásil český ministr pověřený řízením resortu životního prostředí Marian Jurečka s odkazem na probíhající světovou klimatickou konferenci.

Pravidla stanovují přísnější emisní cíle ze zmíněných odvětví pro jednotlivé členské země v závislosti na výkonu jejich ekonomik. Německo či skandinávské státy mají do konce desetiletí omezit emise o 50 procent v porovnání s rokem 2005, další západoevropské státy mají cíle mezi 40 a 50 procenty. Česko figuruje s 26 procenty mezi zeměmi východního křídla unie s nejvyššími závazky, zatímco ten zcela nejnižší má Bulharsko s deseti procenty.

Státy a europarlament se dohodly, že v roce 2025 postupné cíle jednotlivých zemí znovu zhodnotí s ohledem na možné komplikace při jejich plnění. Závazky platné pro každý jednotlivý rok pak mohou být upraveny. Unijní země, které v konkrétním roce vyprodukují méně emisí než bude činit jejich povolená hodnota, budou moci převést část těchto emisí do dalších let. (ČTK)