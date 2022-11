V Kongresu usedne první zástupce generace Z

Americký Kongres bude mít prvního zástupce generace Z, do níž patří lidé narození po roce 1996. Za floridský 10. okrsek se jím stane pětadvacetiletý demokrat Maxwell Frost. Dříve působil jako ředitel studentského hnutí proti zbraním March For Our Lives. (CNN)

Maxwellovi Frostovi je 25 let a vzešel z generace mladých lidí, kteří jsou proti volnému držení zbraní v USA. Foto: Maxwell Frost, Twitter