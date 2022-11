Místnosti jsou uzavřené už v polovině států

V dalších 16 amerických státech skončily volby do Kongresu. Sčítat se začíná po uzavření všech volebních místností ve státech Alabama, Connecticut, Delaware, Florida, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Jersey, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island a Tennessee.

Část volebních místností se zavřela v Texasu, Michiganu a Kansasu. (CNN)