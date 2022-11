Okres Maricopa našel řešení nefunkčních sčítacích strojů

Úřady okresu Maricopa v americké Arizoně odhalily řešení nefunkčních strojů na sčítání hlasů, které zbrzdily hlasování v asi 60 volebních místnostech. Technici překonfigurovali nastavení tiskáren, které netiskly dostatečně tmavou barvu. (Fox News)

.@maricopavote has identified the solution for the tabulation issues at about 60 Vote Centers. County technicians have changed the printer settings, which seems to have resolved this issue. It appears some of the printers were not producing dark enough timing marks on ballots. 1/

— Maricopa County (@maricopacounty) November 8, 2022