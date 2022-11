Izraelská armáda zaměstnala jako mluvčího příznivce krajní pravice

Izraelská armáda jmenovala mluvčím jedné ze svých jednotek Itamara Sassovera, který je znám policii jako příznivec krajně pravicové organizace Lehava, jež kandidovala ve volbách ve formaci ultranacionalisty Itamara Ben Gvira.

Ministr obrany Benny Ganc nedávno začal zjišťovat možnost zákazu Lehavy a označení této skupiny jako teroristické organizace.

Vůdci Lehavy byli v minulosti usvědčeni z pobuřování, násilí a teroristických činů motivovaných rasismem.

Dvaadvacetiletý Sassover nastoupil v dubnu do armády a požádal později o přerušení služby, aby se mohl zúčastnit voleb, jež se konaly 1. listopadu. Za kampaně působil jako Ben Gvirův mluvčí, na seznam kandidátů Ben Gvirovy strany Ocma Jehudit byl zapsán na 45. místo. Strana kandidovala v koalici Náboženský sionismus, jež získala 14 mandátů a je třetí nejsilnější v parlamentu. Počítá se s tím, že bude ve vládě, kterou bude sestavovat vůdce vítězného Likudu expremiér Benjamin Netanjahu.

Sassover se minulý týden do armády vrátil a byl jmenován mluvčím personálního oddělení. Deník Haarec citoval armádní zdroj, podle nějž není jasné, jak mohl takovou pozici získat zapřisáhlý odpůrce komunity LGBT+ a stoupenec zakázaného Kahaneho hnutí. „Nejenom, že ho zařadili do oddělení mluvčích, ale navíc do personální jednotky,“ napsal Haarec.

Skupina Lehava se loni chystala narušit průvod hrdosti komunity LGBT+ a policie před ním přišla do Sassoverova bydliště s požadavkem, aby se držel stranou dějiště průvodu; roku 2017 byl při podobné akci zatčen.

Sassover v jednom ze svých tweetů kritizoval náčelníka generálního štábu armády Aviva Kochaviho za to, že „veřejně komentuje každou facku, jakou dostane arabský terorista, ale neříká nic o dennodenní střelbě na Židy“.

Oddělení mluvčích oznámilo, že Sassover dostal po nástupu do funkce pokyn, že se musí vzdát jakékoli politické aktivity.

Ben Gvir kvůli informacím, které Haarec přinesl, označil deník za „hlásnou troubu krajní levice, která zahájila kampaň proti Sassoverovi“. V dopise Kochaviho požádal, aby byli lidé z oddělení armádních mluvčích za kritiku Sassovera vyloučeni. „Členové té jednotky po volbách jako raněná zvířata vystupují proti vojákovi, který v jednotce také slouží a který podle nich ‚zhřešil‘ tím, že působil v mé předvolební kampani a v minulosti byl mluvčím Lehavy, což je organizace, která vykonává posvátnou práci zachraňováním dcer Izraele,“ uvedl Ben Gvir v dopise. Členové Lehavy jsou kromě jiného proti asimilaci Židů s nežidovským obyvatelstvem.

Ben Gvir chce, aby Kochavi okamžitě propustil ty, kdo poskytli informace deníku Haarec. (ČTK)