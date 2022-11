Část Rokytnice v Orlických horách dále bez tepla, zastupitelé budou jednat s dodavatelem

Část Rokytnice v Orlických horách je čtvrtý den bez dodávky tepla. Dnes vpodvečer by se měli situaci pokusit vyřešit na společném jednání zastupitelé města s představiteli firmy Ekoenergy Moravia, která v sobotu dodávky tepla zastavila.

Cílem schůzky je dohoda o obnovení dodávek tepla, řekl starosta města Luboš Michalec (Sdružení pro Rokytnici). Zastavení dodávek se v dvoutisícové Rokytnici týká asi 1000 lidí.

Schůzka se bude konat na městské úřadě od 18:00. Jednání bude podle starosty, který v čele města stojí od 31. října, neveřejné.

Firma Ekoenergy Moravia a město vedou spor o cenu tepla. Město firmě v říjnu vypovědělo smlouvu. Firma tvrdí, že do soboty topila z dobré vůle a bez smluvního vztahu v dodávkách pokračovat nemůže. Pro případné obnovení a pokračování dodávek tepla firma žádá zaplatit navíc to, o co se jí zdražily pelety používané jako palivo. Firma a město by se také měly dohodnout na výši úhrad v případě obnovení dodávek.

Podle starosty město smlouvu vypovědělo proto, aby se oba subjekty vyvázaly z pět let staré smlouvy, která nedokázala řešit současné razantní zdražení paliva, když počítala jen s inflačními nárůsty. V pondělí se radnice obrátila na Energetický regulační úřad (ERÚ). Chce, aby úřad firmě předběžným opatřením nařídil obnovení dodávek. ERÚ však poukázal na to, že pro posouzení, zda přerušení dodávek bylo v rozporu s energetickým zákonem, je zásadní to, zda existuje platná smlouva mezi odběratelem a dodavatelem.

Opoziční rokytnický zastupitel a bývalý hradecký hejtman Jiří Štěpán (Rokytnice PRO) řešení vidí v uzavření krátkodobé dohody mezi městem a firmou o dodávkách tepla v parametrech, které by neodporovaly zákonu o zadávání veřejných zakázek. „Získaný čas by se využil ke generální dohodě, která by nastavila vztah mezi městem a firmou,“ řekl Štěpán, jehož sdružení zářijové volby v Rokytnici ziskem pěti z 15 mandátů vyhrálo.

Od soboty je ve městě bez tepla asi 350 domácností na dvou sídlištích, škola a ústav sociální péče. Nejhorší je situace na sídlišti U Nádraží, které je závislé na dálkových dodávkách tepla i teplé vody. Na druhém sídlišti si domácnosti vodu ohřívají bojlery. Dnes dopoledne bylo v Rokytnici asi osm stupňů Celsia a svítilo slunce. (ČTK)