Kazachstán zvýší přepravu ropy mimo Rusko

Kazašský prezident Kasym-Žomart Tokajev nařídil zvětšit přepravu ropy trasou obcházející Rusko. Jde o trasu přes přístavy Aktau a Kuryk u Kaspického moře.

Agentura Reuters minulý měsíc napsala, že ropné společnosti v Kazachstánu začaly testovat alternativní trasy pro dodávky ropy do EU, a to včetně tras přes kaspický přístav Aktau do ropovodu Baku–Tbilisi–Ceyhan.

Nové trasy by umožnily firmám vyhnout se tranzitu přes ropovod Caspian Pipeline Consortium, spojující ropná pole na západě Kazachstánu s ruským přístavem Novorossijsk na pobřeží Černého moře.

Vývoz kazašské ropy představuje více než jedno procento světových dodávek. (ČTK/Kommersant/Anadolu)