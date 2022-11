Itálie nařídila jedné humanitární lodi opustit přístav s migranty na palubě

Italské úřady nařídily lodi Humanity 1, aby opustila přístav v Katánii s nevyloděnými migranty na palubě. O víkendu úřady umožnily 144 běžencům odejít z lodi na pevninu, ale zbylých 35 migrantů muselo zůstat na palubě, napsal dnes deník Corriere della Sera.

Zástupci provozovatele lodi tvrdí, že nedostali žádný termín, dokdy musí z přístavu vyplout. Proti rozhodnutí podali správní žalobu.

Italské úřady povolily v noci ze soboty na neděli vylodění 144 běženců ze zdravotních důvodů, většina z nich byli nezletilí. Ostatních 35 migrantů muselo zůstat na lodi. Mluvčí německé nevládní organizace SOS Humanity, která loď provozuje, Till Rummenhohl ale postup úřadů kritizoval.

Podle nařízení má loď Humanity 1 opustit přístav i se zbylými migranty na palubě. Kapitán lodi Joachim Ebeling již oznámil, že nevypluje, dokud všichni migranti nevystoupí na pevninu. Podle provozovatele lodi nařízení neobsahuje datum, dokdy je nutné ho splnit. Proti výnosu německá organizace podala správní žalobu.

Ze čtyř humanitárních lodí, které jsou v přístavu v Katánii či v jeho blízkosti, úřady podle deníku La Repubblica umožnily evakuaci zhruba poloviny migrantů. Asi 570 běženců zůstává na lodích a není jasné, kdy se budou smět vylodit.

Evropská komise dnes apelovala na brzké vylodění lidí z humanitárních lodí. Podle Bruselu „je nutné omezit čas, který lidé tráví na moři“. Mluvčí Evropské komise ale nechtěl komentovat to, zda počínání italských úřadů je v souladu s unijním právem. Podle mluvčí německého ministerstva zahraničí je záchrana v moři „morální a právní povinností, které nelze klást překážky“. Berlín se domnívá, že je nutné nechat vylodit všechny lidi na palubě lodí, napsala agentura ANSA.

Italská vláda ale zřejmě nemíní měnit postup. „Jsou to organizované cesty,“ řekl k počínání humanitárních lodí ministr dopravy Matteo Salvini. Podle něj je nutné zastavit převaděče i pašeráky drog a zbraní. Jeho kolega, ministr vnitra Matteo Piantedosi čelí kritice za to, že migranty, kteří museli zůstat na lodi Humanity 1, označil za „zbytkový náklad“.

Migranti zachránění humanitárními plavidly představují zhruba 11,5 procenta všech běženců, kteří letos připluli do Itálie ze Severní Afriky. Od ledna do října humanitární lodě nalodily v moři na 10 000 lidí, což je zhruba stejný počet jako za celý loňský rok. Ministerstvo vnitra očekává, že letos připluje do Itálie na 100 000 lidí, zhruba o polovinu víc než loni. (ČTK)